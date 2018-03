Nach dem erneuten Rücksetzer des Vortages ist an der Wall Street am Donnerstag zum Start in den März zunächst wenig Besserung in Sicht. Im Februar hatte der Dow-Jones-Index insgesamt 4,3 Prozent abgeben und damit soviel, wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Allerdings weist der Index seit Jahresbeginn noch immer ein Plus auf. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Damit deutet sich zwar eine erheblich gemächlichere Abwärtsdynamik als zur Wochenmitte an, von einer Erholung kann aber auch keine Rede sein.

Der gesamte Aktienhandel steht und fällt aktuell mit der Zins- bzw- Renditeentwicklung am Rentenmarkt. Sobald die Renditen dort anziehen, treten Aktienkurse den Rückzug an. Und selbst leicht sinkende Renditen genügen oft nicht für eine Erholung der Aktienkurse. Händler verweisen dann gern auf das insgesamt weiterhin hohe Renditeniveau. Insofern könnte die Zinsdebatte in den USA wie schon zwei Tage zuvor von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell befeuert werden.

Denn dieser wird im frühen Verlauf erneut vor einem Kongressausschuss Rede und Antwort stehen - diesmal vor einem des Senats. Zwar sei kaum damit zu rechnen, dass er gegenüber seinen Dienstagaussagen viel Neues zu bieten habe, aber viel Erfahrung habe der Markt mit ihm bislang nicht sammeln können, daher seien Anleger auf der Hut, heißt es im Handel.

"Der Trend für den Markt heute dürfte von den Fed-Vertretern Powell und Dudley kommen", ist sich RBC-Devisenstrategin Sue Trinh ziemlich sicher. Denn neben Powell wird sich auch der Fed-Präsident von New York, William Dudley, zur Wort melden. Daneben gilt es aber auch noch eine Flut an Konjunkturdaten zu verarbeiten, die ebenfalls Einfluss auf die Zinsdebatte nehmen könnten.

