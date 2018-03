Automatisierungssysteme für die Industrie und für Fabriken sind in den zurückliegenden Jahrzehnten immer robuster, intelligenter und vernetzter geworden. All dies hat den Platzbedarf für die Halbleiter-Bauelemente in diesen Systemen drastisch ansteigen lassen und ein Konglomerat unterschiedlicher Designs und Systemstrukturen hervorgebracht. Die Ingenieure waren deshalb gefordert, erprobte Designs beizubehalten und mit modernen oder neueren Designs zu verbinden, um die Voraussetzungen für bessere Funktionalität zu schaffen.

Obwohl die Designs immer besser werden und man enorm viele Systeme aktualisiert, haben sich die Umgebung und die Einsatzbedingungen der Systeme nicht wesentlich verändert. Die in industriellen Umfeldern eingesetzten Systeme müssen mit hohen Temperaturen und Spannungen sowie verschiedenen externen Einflüssen zurechtkommen, die Verschleiß und Belastung mit sich bringen.

Das Power-Management für Mikrocontroller, Sensoren und andere Bauelemente auf der Leiterplatte muss unter den geschilderten Einsatzbedingungen uneingeschränkt funktionieren. Effizienz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...