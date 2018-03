Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag den am Vortag kurz vor Handelsende eingeleiteten Kursrutsch fort. Damit ist die Börse so in den Monat März gestartet, wie der Februar zu Ende gegangen war. Den Anlegern macht weiterhin die Aussicht auf steigende Zinsen zu schaffen und sie bringen weitere Gewinne ...

