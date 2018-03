Interlaken (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064077 -



Swiss Hostels, der Verein von rund 30 individuell geführten

Hostels in der Schweiz, freut sich über einen Rekord im Jahr 2017.

Die Grenze von 500'000 Logiernächten wurde mit insgesamt 516'757

Übernachtungen zum ersten Mal seit der Gründung des Vereins im Jahr

2000 geknackt. Dies entspricht einem Wachstum von 4.3 Prozent zum

Vorjahr (+ 21'322 Logiernächte).



Im vergangenen Jahr konnte der Verein mit attraktiven

Partnerschaften und massgeschneiderten Marketingaktivitäten die Marke

Swiss Hostels stärken und sich im Jugendtourismus der Schweiz weiter

etablieren. Zudem durfte Swiss Hostels mit dem topmodernen Nyon

Hostel, dem urbanen Hostel 77 in Bern und dem romantischen Wildvalley

Hostel Villa Edera im Tessin gleich drei neue, attraktive Mitglieder

willkommen heissen und seine Wachstumsstrategie fortsetzen. Aktuell

verfügt der Verein über eine Kapazität von insgesamt 4672 Betten.

Laut Sandra Ritz, Geschäftsführerin von Swiss Hostels, kann auf ein

erfolgreiches Jahr 2017 zurückgeblickt werden: «Der Verein befindet

sich auf einem guten Weg zu wachsen, die Mehrwerte für seine

Mitglieder weiter auszubauen und seine Bekanntheit zu steigern».



Für das bestehende Jahr darf sich Swiss Hostels bereits an

weiteren neuen Mitgliedern erfreuen. So trägt beispielsweise das neue

Lausanne GuestHouse - bis anhin in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof

Lausanne beheimatet und per Juni 2018 in einer grösseren und

moderneren Lokalität im Zentrum der Altstadt - wesentlich zur

Bedeutung von Swiss Hostels in der Westschweiz bei.



Mitglieder von Swiss Hostels



Die 31 Mitglieder von Swiss Hostels repräsentieren die

Vielseitigkeit der Schweiz. Vom romantischen Mini-Hostel mit

«Heidifeeling» über Hostels mit unmittelbarem Seezugang und eigener

Brauerei bis hin zum modernen grossen Stadthostel ist für alle das

Richtige dabei. Auch die Möglichkeit die Gemeinschaftsküche - welche

in fast allen Swiss Hostels den Gästen zur Verfügung steht - zu

benutzen, erfreut sich einer grossen Beliebtheit.



Nationalitäten



Die Gäste von Swiss Hostels stammten im 2017 hauptsächlich aus der

Schweiz, Südkorea, den USA und dem Vereinigten Königreich.



Statistik Logiernächte 2015 - 2017



Jahr Anzahl Logiernächte Veränderung zum Vorjahr

2015 486'722 60'937 Logiernächte (+ 14.3 %)

2016 495'475 8'753 Logiernächte (+ 1.8 %)

2017 516'797 21'322 Logiernächte (+ 4.3 %)



Was ist ein Hostel?



Hostels sind Unterkünfte, welche über einzeln buchbare Betten, so

genannte Mehrbettzimmer und mehrheitlich auch über Doppelzimmer mit

eigenem Bad / WC verfügen. Den Low-Budget Touristen ist das Knüpfen

von Kontakten wichtig. Dies bedingt, dass Hostels öffentliche

Räumlichkeiten anbieten, wo sich die Gäste treffen und sich

austauschen können. Ein Hostelgast investiert zwar weniger Geld in

die Übernachtung, ist jedoch bezüglich Ausgaben für Ferienerlebnisse

und Shopping mit einem 3*-Hotelgast vergleichbar.



Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter

www.swisshostels.com



Originaltext: Swiss Hostels

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064077

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064077.rss2



Kontakt:

Sandra Ritz, Geschäftsführerin Swiss Hostels

(sandra.ritz@swisshostels.com / 079 240 69 25)