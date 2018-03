Schwarzach am Main - Deutsche Telekom-Aktie sollte bald einen Boden finden - Aktienanalyse Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) hat im vergangenen Jahr auch dank der US-Steuerreform einen deutlichen Gewinnanstieg verbucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...