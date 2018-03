Die privaten Haushalte haben 2016 nach den aktuellen Zahlen das Statistischen Bundesamtes 1,4 Prozent mehr Energie verbraucht. Dabei wuchs zwar der Anteil der erneuerbaren Energien deutlich. Den größten Anteil am Energieverbrauch und ebenfalls mit Zuwachs verzeichnete allerdings Gas.Der Energieverbrauch in Wohnhäusern hat erneut zugelegt. In Deutschland haben private Haushalte im Jahr 2016 temperaturbereinigt und ohne Kraftstoffe mit 665 Milliarden Kilowattstunden 1,4 Prozent mehr Energie verbraucht als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlichte. Das entspricht dem ...

