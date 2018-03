Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag den am Vortag kurz vor Handelsende eingeleiteten Kursrutsch fort. Damit ist die Börse so in den Monat März gestartet, wie der Februar zu Ende gegangen war. Den Anlegern macht weiterhin die Aussicht auf steigende Zinsen zu schaffen und sie bringen weitere Gewinne auf ihren Dividendenpapieren ins Trockene. Hierzulande brechen die Aktien des Personaldienstleisters Adecco ein, dies mit Blick auf durchzogene Geschäftszahlen und gedämpfte Aussichten.

Angesichts steigender Zinsen machten sich Investoren verstärkt Gedanken über die angemessene Bewertung von Aktien, heisst es im Handel. Dabei werde die derzeit laufende Korrektur von der Angst vor vier statt der bislang erwarteten drei Zinsanhebungen der US-Notenbank begleitet. In seiner Rede vom Nachmittag könnte der neue Fed-Chef Jerome Powell allenfalls versuchen, seine vom Markt als geldpolitisch etwas aggressiver aufgefassten Worte wieder zu relativieren, hofft ein anderer Marktexperte. Im Handelsverlauf könnten auch Wirtschaftsdaten aus den USA, etwa zur Stimmung der Einkaufsmanager, die Kurse bewegen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht kurz nach 12 Uhr 0,69% tiefer bei 8'845,25 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 1,03% auf 1'454,11 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,73% auf 10'183,55 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf Roche alle im Minus. Die Volatilität ...

