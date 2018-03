München (ots) - "Der Abstieg des Westens" - Europa in der neuen Weltordnung Exklusiv-Gespräch mit Joschka Fischer in "ttt"



Es ist fast ein politisches Vermächtnis des ehemaligen Außenministers und gleichzeitig so etwas wie ein Brandbrief - Joschka Fischers neues Buch, "Der Abstieg des Westens", das Mitte März erscheint. Darin analysiert er die gewaltigen internationalen Machtverschiebungen, die derzeit stattfinden. Das System der internationalen Ordnung gerate aus den Fugen, die USA seien nicht länger Weltmacht, so Fischer. Nichts Geringeres als eine neue Weltordnung des 21. Jahrhunderts entstehe gerade. Die entscheidende Frage für Europa sei: Werden wir Gewinner oder Verlierer sein? Historisch kenntnisreich und geopolitisch versiert beschreibt Fischer das weltpolitische Machtgefüge, das uns 70 Jahre lang Demokratie, Frieden und Wohlstand gesichert hat: der transatlantische Westen mit den USA als globaler Ordnungsmacht, mit seinen Sicherheitsgarantien und seinen normativen Grundlagen wie Freiheit, Demokratie, Gewaltenteilung, der Herrschaft des Rechts, freiem Handel und Marktwirtschaft. Diese historisch einmalig erfolgreiche Ordnung, so Fischer, sei wie eine Illusion geplatzt - im Schicksalsjahr für den Westen: 2016, mit Brexit und Trump. Die zwei Gründungsnationen des modernen Westens verabschieden sich von den unverrückbaren Grundlagen des gemeinsamen Modells, so Fischer. Deutschland sei bequem gewesen, "es war Verlass auf die Cousins auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn's mal ernst wird." Gleichzeitig übernehme China die Rolle der globalen Ordnungsmacht - zunächst wirtschaftlich und technologisch, aber nicht nur das.



Sein Buch kommt zur richtigen Zeit. Es beschreibt die Dramatik der historischen Situation analytisch scharf und in ihrer ganzen Dringlichkeit. Und: Er fordert die Politik auf, zu handeln. "ttt" hat Joschka Fischer in Berlin getroffen.



Außerdem bei "ttt":



- Alice Schwarzer und ihr neues Buch "Meine algerische Familie" - Macht macht mörderisch: Der Kinofilm "Der Hauptmann" - Rebell und Superstar: Jean Michel Basquiat - Die Kunstlegende - in der Frankfurter Schirn. Was ist dran am Hype?



Moderation: Evelyn Fischer



Redaktion: Edith Lange und Nora Binder (hr)



