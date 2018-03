Die Verringerung des Unterschiedes zwischen den Ländern mit der höchsten und der niedrigsten Reichweite, weist auf eine mögliche Konvergenz der Käufe in Europa hin.



Deutschland, Frankfurt (ots/PRNewswire) - comScore, Inc. hat heute einen Bericht zum Online (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praes entationen-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntn isse-der-EU5)- (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen -und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der-E U5)Einzelhandel (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentatione n-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der- EU5) veröffentlicht, der Multi-Plattform-Panel-Daten aus fünf europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) verwendet. Der Report untersucht Top-Line-Trends der Einzelhandelslandschaft und weist Hauptunterschiede in den Verhaltens- und Konsummustern der Verbraucher auf.



In der Weihnachtszeit von Oktober bis Dezember 2017 haben deutsche Endverbraucher (von denen 89 Prozent online auf die Einzelhandelskategorie zugegriffen haben) durchschnittlich knapp fünf Stunden auf Einzelhandels-Websites über alle Plattformen hinweg verbracht, im Vergleich zu 3 Stunden französischer, italienischer und spanischer Endverbraucher, (von denen jeweils 84-, 78- und 89 Prozent Einzelhandels-Websites besuchten). In den fünf untersuchten EU-Ländern greifen mehr als ein Drittel der Verbraucher sowohl über mobile-Endgeräte als auch über ihren Desktop auf Einzelhandels-Websites zu. Dies bekräftigt die Ergebnisse unseres Global Mobile Reports (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesent ationen-und-Whitepapers/2017/Global-Mobile-Report) von 2017, der aufweist, dass die Nutzung von mobile Engeräten im Einzelhandel nun fast der Desktop Nutzung spiegelt.



"Anhand von Beispielen aus EU5-Ländern bietet dieser Bericht Einblicke in die Endverbraucher des online Einzelhandels und deren geräteübergreifender Verbrauch digitaler Inhalte", sagte Guido Fambach, Senior Vice President EMEA bei comScore. "Es hilft Medienbesitzern, Werbetreibenden und ihren Agenturen, diese wettbewerbsfähige Landschaft besser zu verstehen und ermöglicht ihnen, ihre Kunden optimal zu erreichen." Schwerpunktthemen des Berichtes sind:



- Die Endverbraucher die am häufigsten auf Online-Einzelhandels-Webseiten in den untersuchten EU5-Ländern zugreifen, besuchen deutlich öfter als der durchschnittliche Internetnutzer Lifestyle-Websites (Deutschland +68 Prozent, Italien +50 Prozent, Spanien +47 Prozent, Großbritannien +46 Prozent, Frankreich +44 Prozent). - Es gibt eine Vielzahl an Plattformpräferenzen zwischen Ländern, jedoch greifen Endverbraucher aus Großbritannien und Spanien proportional häufiger mit ihren mobilen Endgeräten auf Unterkategorien der Einzelhandel-Websites zu, während französische und deutsche Nutzer hierzu häufiger ihren Desktop verwenden.



Um eine Kopie des Berichts "Der Online Handel - die Top 10 Erkenntnisse der EU5" herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.comscore.com/ger/Top- (https://www.comscore.com/ger/Insights/Prae sentationen-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkennt nisse-der-EU5)10 (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentation en-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der -EU5)- (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whi tepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der-EU5)Erken ntnissen (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-W hitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der-EU5)- ( https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers /2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der-EU5)des (https:// www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/De r-Online-Handel-die-Top-10-Erkenntnisse-der-EU5)- (https://www.comsco re.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Der-Online-H andel-die-Top-10-Erkenntnisse-der-EU5)Online (https://www.comscore.co m/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel -die-Top-10-Erkenntnisse-der-EU5)- (https://www.comscore.com/ger/Insi ghts/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-1 0-Erkenntnisse-der-EU5)Handels (https://www.comscore.com/ger/Insights /Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Der-Online-Handel-die-Top-10-Er kenntnisse-der-EU5)



Um mehr darüber zu erfahren, wie comScore Ihnen helfen kann, in einer plattformübergreifenden Welt erfolgreich zu sein, kontaktieren Sie unser Team (https://www.comscore.com/ger/layout/set/popup/Request /Contact/Contact-Us) oder besuchen Sie https://www.comscore.com/ger/



