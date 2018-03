FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,26 Prozent auf 159,89 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um drei Basispunkte auf 0,63 Prozent.

Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Für leichte Verunsicherung unter Investoren sorgt weiter die am Wochenende anstehende Wahl in Italien. Die Renditen italienischer Staatsanleihen stiegen entgegen dem Markttrend etwas an. Experten erwarten eine schwierige Regierungsbildung nach den Wahlen.

Die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone bewegten die Märkte kaum. Der wichtige Frühindikator hatte sich laut einer zweiten Erhebung etwas weniger stark abgeschwächt als in einer ersten Schätzung ermittelt. Der Indikator signalisiert weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum.

Am Nachmittag dürften Daten zur Preisentwicklung in den USA in den Fokus rücken. Auf dem Programm steht der PCE-Deflator. Die US-Notenbank Fed orientiert sich an diesem Preisindikator. Zuletzt hatte die Sorge vor einer zu starken Teuerung in den USA zeitweise für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Die Daten werden gemeinsam mit den Zahlen zu den privaten Einnahmen und Ausgaben veröffentlicht./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0181 2018-03-01/13:19