Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 10 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Prognosen für dieses Jahr seien ambitioniert, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn Sondereffekte vom vergangenen Jahr dürften sich nicht wiederholen. Weil der Stahlpreisanstieg aber fortdauern dürfte, bestätige er die Empfehlung "Halten" für die Aktie./bek/ag Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2018-03-01/13:20

ISIN: DE000KC01000