Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: An der südkoreanischen Börse in Seoul fand wegen des Feiertages zur Unabhängigkeitsbewegung kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.51 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.701,40 -0,48% +0,95% Euro-Stoxx-50 3.394,35 -1,30% -3,13% Stoxx-50 3.004,51 -1,11% -5,45% DAX 12.216,84 -1,76% -5,43% FTSE 7.166,66 -0,90% -5,93% CAC 5.252,84 -1,27% -1,12% Nikkei-225 21.724,47 -1,56% -4,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,89 +41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,11 61,64 -0,9% -0,53 +1,2% Brent/ICE 64,28 64,73 -0,7% -0,45 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,52 1.318,15 -0,6% -7,63 +0,6% Silber (Spot) 16,29 16,42 -0,8% -0,13 -3,8% Platin (Spot) 970,70 985,50 -1,5% -14,80 +4,4% Kupfer-Future 3,09 3,11 -0,7% -0,02 -6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem neuerlichen Rücksetzer des Vortages ist an der Wall Street am Donnerstag zum Start in den März zunächst wenig Besserung in Sicht. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Damit deutet sich zwar eine erheblich gemächlichere Abwärtsdynamik als zur Wochenmitte an, von einer Erholung kann aber auch keine Rede sein.

Der gesamte Aktienhandel steht und fällt aktuell mit der Zins- bzw- Renditeentwicklung am Rentenmarkt. Sobald die Renditen dort anziehen, treten Aktienkurse den Rückzug an. Und selbst leicht sinkende Renditen genügen oft nicht für eine Erholung der Aktienkurse. Händler verweisen dann gern auf das insgesamt weiterhin hohe Renditeniveau. Insofern könnte die Zinsdebatte in den USA wie schon zwei Tage zuvor von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell befeuert werden.

Denn dieser wird im frühen Verlauf erneut vor einem Kongressausschuss Rede und Antwort stehen - diesmal vor einem des Senats. Zwar sei kaum damit zu rechnen, dass er gegenüber seinen Dienstagaussagen viel Neues zu bieten habe, aber viel Erfahrung habe der Markt mit ihm bislang nicht sammeln können, daher seien Anleger auf der Hut, heißt es im Handel.

"Der Trend für den Markt heute dürfte von den Fed-Vertretern Powell und Dudley kommen", ist sich RBC-Devisenstrategin Sue Trinh ziemlich sicher. Denn neben Powell wird sich auch der Fed-Präsident von New York, William Dudley, zur Wort melden. Daneben gilt es aber auch noch eine Flut an Konjunkturdaten zu verarbeiten, die ebenfalls Einfluss auf die Zinsdebatte nehmen könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Hypoport AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa tendieren am Donnerstagmittag schwach. Internationale Investoren meiden den alten Kontinent. Die Parlamentswahlen in Italien und das Mitgliedervotum der SPD zur Wiederbelebung der Goßen Koalition sind Themen, die die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig stimmen. Aber auch die laufende Berichtssaison liefert kein Kaufargument, vor allem die Ausblicke auf das laufende Jahr lassen die Anleger auf die Seitenlinie wechseln. Das gilt vor allem für WPP, die nach einem enttäuschenden Ausblick 13 Prozent einbüßen. Der Sektor der Medienwerte stellt mit einem Abschlag von 2,7 Prozent den mit Abstand schwächsten Sektor in Europa. Carrefour verbilligen sich um 6,2 Prozent. Vor allem die Dividendenkürzung um fast ein Drittel, der überraschende Verlust auf Jahressicht und das verlangsamte Wachstum kämen schlecht an. Der Sektor der Einzelhändler notiert 1,2 Prozent im Minus. Schwache Ausblicke machen Händler auch für die Abgaben bei Adecco (minus 7,9 Prozent) und Beiersdorf (minus 3 Prozent) verantwortlich. Für Elringklinger geht es um 6 Prozent nach unten. "Die Gewinnentwicklung hält mit der Umsatzentwicklung nicht Schritt", sagt ein Händler. Zudem bereite Elringklinger den Markt vermutlich auf einen vergleichsweise schwachen Ausblick vor, indem das Unternehmen die negativen Währungseinflüsse betone. Zalando geben um 5,4 Prozent nach. Der Ausblick sei auf der Umsatzseite in Ordnung, auf der Gewinnseite lägen die Analystenschätzungen aber im oberen Bereich der nun genannten Spanne von 220 bis 270 Millionen Euro für das bereinigte EBIT.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.00 Uhr Mi, 17.39 Uhr % YTD EUR/USD 1,2186 -0,07% 1,2205 1,2215 +1,4% EUR/JPY 129,99 -0,05% 130,30 130,31 -3,9% EUR/CHF 1,1522 +0,02% 1,1530 1,1523 -1,6% EUR/GBP 0,8863 -0,01% 0,8865 1,1298 -0,3% USD/JPY 106,67 +0,02% 106,76 106,67 -5,3% GBP/USD 1,3750 -0,05% 1,3767 1,3801 +1,8% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während die Kurse in Tokio und Sydney im Sog der Wall Street weiter nachgaben, wiesen die Börsen in China Kursgewinne aus. Unter Druck standen Rohstoff- und Energiewerte. Zum einen waren die Ölpreise mit hohen US-Lagerbeständen unter Druck geraten, zum anderen drückte der tendenziell festere Dollar auf die Preise der Rohstoffe. Die chinesische Industrie hatte im Februar erneut uneinheitliche Signale gesendet: Je nach Lesart hat sie sich etwas besser oder schwächer als im Vormonat entwickelt. Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex deutlich zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen leichten Anstieg der Aktivität. In Tokio verbilligten sich Kawasaki Heavy Industries um 4,7 Prozent. Grund waren Probleme bei Eisenbahnrädern der Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge, so dass nun Teile ausgetauscht werden müssen. Zusätzlicher Druck kam vom Devisenmarkt, wo der Yen deutlich zulegte. In Sydney drückte ein überraschender Rückgang der Investitionen auf die Stimmung. BHP verloren 1,3 und Rio Tinto, die allerdings ex Dividende gehandelt worden, 4,1 Prozent - auch belastet von gesunkenen Rohstoffpreisen. Oil Search büßten 4,5 Prozent ein, nachdem die UBS ihre Schätzungen nach einem Erdbeben auf Papua-Neuguinea gesenkt hatte. In Indien profitierte der Markt zunächst von günstigen Konjunkturaussichten. Die Wachstumsprognosen sind nach starken Daten weiter nach oben geschraubt worden.

CREDIT

Im Gegensatz zu den Anlegern an den Aktienmärkten bleiben die Investoren an den Kreditmärkten cool. Während Aktien vor den Parlamentswahlen in Italien sowie dem SPD-Mitgliedervotum zur großen Koalition am kommenden Sonntag scharf abverkauft werden, zeigen sich die Risikoprämien wenig verändert. Die Credit-Anleger scheinen der Ansicht zu sein, dass die politischen Risiken angesichts einer boomenden Wirtschaft keine steigenden Ausfallraten zur Folge haben werden.

Ein Belastungsfaktor an den Kreditmärkten sind aber die zuletzt stark gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten - allerdings weniger im synthetischen Bereich, sondern vor allem im zinssensiblen Cashbereich. "Der Renditeanstieg seit Mitte Dezember und eine deutlich reduzierte Risikobereitschaft sind sicherlich Gründe für die geringere Emissionstätigkeit", kommentiert die Commerzbank. Zusammen mit den andauernd hohen CSPP-Käufen habe das geringe Angebot dazu beigetragen, eine merkliche Ausweitung der Cash-Spreads zu verhindern. Dennoch liege die Gesamtrendite von Investmentgrade-Anleihen mit minus 0,29 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin klar im negativen Bereich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Zwei Streifen sind dreien zu ähnlich

Der Schuh- und Sportartikel-Hersteller Adidas muss es nicht hinnehmen, dass ein Wettbewerber zwei parallele Streifen auf seinen Schuhen anbringt. Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg lehnte einen entsprechenden Markeneintrag des belgischen Unternehmens Shoe Branding Europe ab.

Beiersdorf verdient unterm Strich deutlich weniger

