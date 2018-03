Mehr Kunden, solide Bilanz: Der Einstieg ins TV-Geschäft lohnt sich für den Mobilfunkdiscounter Freenet. Doch CEO Vilanek bleibt noch viel zu tun.

Kaum jemand würde Christoph Vilanek vorwerfen, er sei kein Optimist. Entgegen allen Unkenrufen, das klassische Fernsehen würde angesichts der Konkurrenz aus dem Internet aussterben, hat der Chef von Freenet in eben jenes investiert - immerhin 445 Millionen Euro.

Von wegen Aussterben, im Gegenteil, erklärt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Nutzung von Bewegtbildunterhaltung werde sich bis 2030 sogar verdreifachen.

Seit dem Kauf des Fernsehantennenbetreibers Media Broadcast und der Beteiligung am Glasfasernetz von Exaring vor zwei Jahren ist der einstige Mobilfunkdiscounter Freenet nun auch Fernsehanbieter.

Als einziges Unternehmen in Deutschland bietet er als Freenet TV das Antennenfernsehen DVBT-2 an und über die Marke Waipu TV einen Streaming-Dienst. Letzteres zeigt allerdings nicht wie Netflix oder Amazon Prime vor allem Filme und Serien, sondern hauptsächlich klassisches Fernsehen: ARD, RTL, ProSieben, Tatort, Beckmann, Dschungelcamp und Co.

Der Erfolg scheint Vilanek Recht zu geben. Nach Unternehmensangaben hat Freenet bereits 1,5 Millionen Fernsehzuschauer über seine beiden Angebote. Dank des gut laufenden Geschäftes stieg im vergangenen Jahr das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 5,7 Prozent auf 408 Millionen Euro, erklärte Freenet zur Präsentation seiner Jahresbilanz am Donnerstag. Der Umsatz lag mit 3,51 Milliarden 4,3 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Angesichts des Marktumfelds sind diese Zahlen eine Überraschung: Während Streamingdienste wachsen, lässt das Interesse am klassischen Fernsehprogramm nach. Streaming-Konkurrent Netflix hat alleine im vierten Quartal 2017 8,3 Millionen zahlende Kunden hinzugekommen. Damit kommt Netflix auf mehr als 117 Millionen Kunden weltweit.

Gleichzeitig wurde laut einer Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft BVDW im vergangenen ...

