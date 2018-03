Innerhalb weniger Jahre will VW mit Moia einen konkurrenzfähigen Mobilitätsdienst schaffen. Der erste Testversuch in Hannover wird nun ausgeweitet.

Die VW-Tochter Moia, zuständig für Mobilitätsdienstleistungen, baut ihren Shuttle-Dienst in Hannover aus. Die Flotte solle von 20 auf 35 Fahrzeuge nahezu verdoppelt, die Anzahl der Testnutzer "sukzessive erhöht" werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Derzeit nutzten knapp 2.000 Tester den Service des "Ride-Pooling"-Konzepts, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...