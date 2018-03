Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefin der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht SSM, Daniele Nouy, hat Griechenland aufgefordert, rasch eine elektronische Verwertung von Kreditsicherheiten einzuführen. Bei einer Konferenz im griechischen Delphi sagte Nouy, ein diesbezügliches, vom griechischen Parlament erlassenes Gesetz müsse endlich umgesetzt werden. Griechische Banken müssten sich stärker anstrengen, sich ihrer notleidenden Kredite zu entledigen.

Banken können Kreditsicherheiten bisher nur "physisch" in Auktionen verwerten. Das wird aber häufig durch Streiks oder von Aktivisten verhindert. Das griechische Parlament hatte deswegen ein Gesetz verabschiedet, dass eine elektronische Verwertung ermöglicht. Nouy sagte dazu: "Das neue System muss umgehend eingeführt werden, und zwar in ganz Griechenland, nicht nur in einigen Regionen." Außerdem müsse der griechische Staat die an solchen Verfahren beteiligten Notare besser vor gewaltsamen Attacken schützen.

Nouy verspricht sich von diesen elektronischen Auktionen, dass Schuldner gegenüber ihrer Bank gesprächsbereiter werden. Das gilt vor allem für sogenannte "strategische Defaulter" - prinzipiell zahlungsfähige Personen oder Unternehmen, die eine Kooperation in der Hoffnung ablehnen, dass ihnen zumindest ein Teil ihrer Schuld erlassen wird.

Nouy kündigte an, dass die kürzlich zur Konsultation gestellte ergänzende Richtlinie zum Umgang mit notleidenden Krediten noch in diesem Monat veröffentlicht werden solle.

March 01, 2018

