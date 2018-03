Beratungsfirma der Weltelite ruft männliche und weibliche Führungskräfte der nächsten Generation auf, ihre Geschichten in der Kampagne "Mind the Gap: To My Daughter" zu erzählen

Egon Zehnder, globaler Personalberater für Führungskräfte, gab heute seine vierte jährliche Veranstaltungsreihe "Leaders Daughters: Mind the Gap." bekannt. In 40 Städten demonstriert das Programm auf inspirierende Weise Egon Zehnders Engagement für Diversität und Förderung von weiblichen Führungskräften der Zukunft.

Ein Ziel des langfristigen Engagements von Egon Zehnder für Diversität ist die Beseitigung des so genannten Glass Ceiling Effect, nach dem qualifizierte Frauen kaum über Positionen im mittleren Management hinaus in Unternehmen aufsteigen können. Für das Motto des Programms 2018 untersuchen Egon Zehnder und die Veranstaltungsteilnehmer, welche Hindernisse Frauen überwinden müssen, um Führungspositionen zu erreichen, und welche Bedingungen ihre ehrgeizigen Ziele beeinflussen. Die Veranstaltungen fördern den Dialog zwischen den renommiertesten Führungspersönlichkeiten und ihren Töchter, Mentees oder den von ihnen geförderten Frauen zusammen, um umsetzbare Lösungen zu entwickeln, mit denen Frauen ihr Potenzial optimal entwickeln können.

"Leaders Daughters wird weiterhin als globaler Katalysator für positive Veränderungen sorgen, um qualifizierte Frauen in allen Phasen ihrer Karrieren zu fördern", erklärte Rajeev Vasudeva, Chief Executive Officer bei Egon Zehnder. "Die unterschiedlichen Standpunkte von Teilnehmern überall auf der Welt geben uns aufschlussreiche Einblicke in die Art und Weise, wie wir die Chancen für Frauen pragmatisch verbessern und Hindernisse für ihre Karriere beseitigen können", ergänzte er. "Ohne das Engagement der Top-Führungskräfte der Welt als Vorbilder auf dieser Reise könnten wir den Wandel kaum beschleunigen."

Der Auftakt der Veranstaltungsreihe "Leaders Daughters: Mind the Gap" am 5.März in Sao Paulo fällt mit dem Internationalen Frauentag zusammen. Die letzte Veranstaltung findet am 9.Mai in Jakarta statt. Das Programm findet in den folgenden Städten weltweit statt:

5. März 8. März 16. März 12. April Sao Paolo Brüssel Beijing Lissabon Buenos Aires Montreal 6. März Madrid 20. März New Delhi/Bangalore/Mumbai Boston Shanghai Hongkong Dallas Sydney Prag Tokio 21. März 17. April Atlanta Mailand 7. März 13. März Istanbul Bogota San Francisco/Palo Alto Santiago 18. April London New York Washington D.C. 15. März 26. März Chicago Houston 25. April Johannesburg Amsterdam Melbourne 29. März Miami Toronto 9. Mai Seoul Jakarta

Egon Zehnder setzt seine 2017 initiierte Kampagne "To My Daughter" fort. In dieser Kampagne sprechen Männer und Frauen über ihre Hoffnungen, Träume, Erkenntnisse und praktischen Ratschläge für ihre eigenen Töchter und Mentees.

Weitere Informationen über die Veranstaltungsreihe "Leaders Daughters: Mind the Gap" von Egon Zehnder erhalten Sie unter www.egonzehnder.com/leaders-and-daughters. Diskutieren Sie mit unterLeadersandDaughters, oder veröffentlichen Sie Ihren persönlichen Beitrag "To My Daughter" und ein Foto hier.

Über Leaders Daughters: Mind the Gap

Egon Zehnder führte die Veranstaltungsreihe "Leaders Daughters" 2015 ein, um den Dialog unter den verschiedenen Generationen der Führungskräfte zu fördern. Gemeinsam sollen sie untersuchen, wie die Chancen für alle Frauen verbessert werden können, damit sie ihr Potenzial optimal ausschöpfen können. In den vergangenen Jahren wurden die Leaders Daughters-Veranstaltungen von über 5.000 Teilnehmern in jeder wichtigen Region besucht. Im Jahr 2018 führt Egon Zehnder Leaders & Daughters-Veranstaltungen in nahezu 40 Städten der Welt durch. Bei den Dialogen geht es um die Herausforderungen bei der Entwicklung von weiblichen Führungskräften und die Frage, warum Frauen auf ihrem Weg zu Spitzenpositionen aufgeben und wie man sie zum Durchhalten bewegen kann.

Über Egon Zehnder

Egon Zehnder ist das führende Beratungsunternehmen mit einem gemeinsamen Ziel: Menschen, Unternehmen und die Welt durch vorbildliche Führungsstärke zu verändern. Wir wissen, was großartige Führungspersönlichkeiten erreichen können, und engagieren uns mit Leidenschaft dafür, die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unser "One Firm"-Konzept mit 450 Beratern in 68 Niederlassungen in 40 Ländern weltweit verbindet die individuellen Stärken zu einem einzigen leistungsstarken, kollaborativen Team. Wir beraten öffentliche und private Unternehmen, Familienbetriebe, gemeinnützige Einrichtungen und Behörden in den Bereichen Board Consulting, CEO Nachfolge, Executive Search und Assessment, Leadership Development sowie Neuausrichtung von Unternehmenskultur und -organisation. Unser Engagement und unser Stolz auf geleistete Arbeit sind ein wichtiger Beitrag bei der Entwicklung von erfolgreichen Führungskräften, Stärkung der Unternehmen und Schaffung einer besseren Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.egonzehnder.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

