BERLIN (Dow Jones)--Die parlamentarischen Geheimdienstkontrolleure haben die Bundesregierung vor einem elektronischen Gegenangriff als Reaktion auf die Ausspähung des Regierungsnetzwerks gewarnt. "Ich rate allen sehr von dieser Kriegsrhetorik ab", mahnte der Grünen-Digitalexperte und Mitglied des Geheimdienst-Kontrollgremiums, Konstantin von Notz, vor einer Sondersitzung. Das Problem bei Hackerangriffen sei die genaue Identifizierung der Angreifer. Deutschland solle sich viel mehr auf die Härtung der eigenen Netzwerke konzentrieren, so von Notz weiter.

Unterstützt wurde er von der Linken. Er halte die Diskussion um einen Gegenschlag für absurd, sagte Fraktionsvize Andre Hahn. Eine Vergeltungsattacke könnte im Ausland als kriegerische Handlung bewertet werden. Hahn gehört ebenfalls dem Kontrollgremium an. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, digitale Spionage mit Gegenaktionen zu beantworten.

In der Sondersitzung hoffen die Parlamentarier, von der Regierung zu erfahren, wer der Urheber des Angriffs ist und ob sensible Daten aus den Ministerien abgeflossen sind. "Das ist hier kein Spaß. Das ist der Kern der Bundesrepublik", betonte der Linken-Politiker. Er sieht Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) in der Verantwortung, der für die Überwachung der Geheimdienste zuständig ist.

Beide Abgeordneten beklagten sich massiv darüber, nicht eher von der Regierung informiert worden zu sein. Bereits seit Dezember untersucht sie den Hackerangriff. "Das ist ein klarer Gesetzesvorstoß", schimpfte Hahn. Bisher ist unklar, wer hinter dem Spähangriff steckt. Hinweise deuten auf eine Gruppe aus Russland hin. Sollte sich bestätigen, dass der russische Staat involviert sei, müsse das Konsequenzen haben, verlangte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. "Das ist ja ganz klar", erklärte die SPD-Politikerin. Derzeit wisse aber in der Regierung keiner, ob die Spur wirklich "nach Russland führt".

Das Regierungsnetz wird von der Telekom betrieben und läuft auf spezieller Hardware. Der scheidende Innenminister Thomas de Maiziere nannte es "ziemlich gut". In der Vergangenheit war bereits der Bundestag von Hackern ausgehorcht worden.

March 01, 2018

