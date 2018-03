mid Ingolstadt - 50 Jahre ist es her, als Audi die neue Limousine für die obere Mittelklasse präsentierte, den Audi 100. Seit fast einem viertel Jahrhundert heißt die intern als C-Reihe bezeichnete Baureihe A6 und rollt im Juni in der achten Generation zu den Händlern - mit noch schickerem Design und einer nahezu voll digitalen Welt im Innenraum. Hätte ein Audi 100-Käufer 1968 die Chance gehabt, in einem Audi A6 anno 2018 Platz zu nehmen, dann hätte er sich sicherlich gefühlt, als ob er in einem ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...