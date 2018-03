mid Groß-Gerau - Ein südkoreanisches Auto hat es heutzutage eigentlich gar nicht mal so schwer in Deutschland. Denn die modernen Fahrzeuge überzeugen zumeist schon in der Basisversion durch eine ordentliche Ausstattung, einen humanen Preis und einen mindestens ausreichenden Fahrkomfort. Doch gibt es ja nicht nur die modernen südkoreanischen Automobilhersteller, es gibt auch noch die anderen. Und genau dazwischen liegt aktuell die Marke SsangYong. Vorab muss allerdings gesagt werden: Einen großen ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...