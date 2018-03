Hamburg (ots) -



Die InterSearch Executive Consultants, renommierte Personalberatung mit Niederlassungen in Hamburg, Köln und Königstein bei Frankfurt a.M., wächst weiter. Die erfahrene Personalberaterin Elke Ebeling verstärkt seit 1. März 2018 das Team am Standort Königstein als Partner.



Die gebürtige Österreicherin ist spezialisiert auf die Topbesetzung von Führungskräften im Maschinen- und Anlagebau, der Industrie als auch in der Pharma- und Handelsbranche. 16 Jahre war sie Partnerin bei Kienbaum Executive Consultants, nachdem sie mehrere Jahre die Bereiche Human Resources und Vertrieb bei Ibis Acam leitete. 2016 wechselte sie als Geschäftsführerin zu den Delta Management Consultants.



"Wir erleben insbesondere in der DACH-Region einen immer stärkeren Kandidatenmarkt, infolgedessen Suchen nach geeigneten Kandidaten auch immer mehr im Ausland stattfinden. Mit InterSearch Executive Consultants als Mitglied des internationalen InterSearch-Netzwerks kann man dieser Anforderung optimal begegnen", erklärt Ebeling zum Wechsel. "Zudem empfinde ich den strategischen Ansatz aus Executive Search gepaart mit fundierter Diagnostik hier als sehr nachhaltig und spannend. Ich freue mich sehr, ab sofort ein Teil dieses sehr starken Teams zu sein."



Thomas Bockholdt, Managing Partner, fügt hinzu: "Elke Ebeling ist eine renommierte Personalberaterin, die nicht nur aufgrund ihrer Erfahrung gut zu uns passt. Wir verstehen uns eher als Berater der Unternehmen mit Fokus auf eine nachhaltige Zusammenarbeit und weniger als Recruiting-Dienstleister. Diesen Ansatz vertritt Elke Ebeling ebenso und wir freuen uns, mit ihr eine weitere, starke Beraterkollegin an Bord zu haben."



Ebeling, die sich seit Jahren besonders für die Förderung von Frauen im Beruf einsetzt, wird sich auch bei den InterSearch Executive Consultants diesem Thema verstärkt widmen.



InterSearch Executive Consultants GmbH ist eine namhafte, unabhängige und unternehmergeführte Personalberatung, die ihre Klienten in Industrie, Handel und Dienstleistung bei der Rekrutierung von Führungskräften sowie bei der Evaluierung und Entwicklung ihrer Potenzialträger berät - und das auch international überall dort, wo ihre Klienten aktiv sind. InterSearch Executive Consultants ist Gründungsmitglied des weltweiten InterSearch-Netzwerkes mit mehr als 90 Standorten in über 50 Ländern. Die vor 30 Jahren unter dem Namen "MR Personalberatung" gegründete Gesellschaft ist in Deutschland in Hamburg, Köln und Frankfurt vertreten.



