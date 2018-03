So erwartet der Konzern eine Marge auf Basis des bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4 bis 5 Prozent, nach 4,8 Prozent im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte EBIT soll demnach bei 220 bis 270 Millionen Euro liegen - nach 215 Millionen in 2017. Aber bereits nach Vorlage der vorläufiger Zahlen Mitte Januar hatte Vorstandsmitglied Rubin Ritter angekündigt, nicht von steigenden Margen auszugehen und sich lieber auf starkes Wachstum und den Ausbau des Marktanteils konzentrieren zu wollen. Derzeit liegt der Anteil bei gerade einmal 1,3 Prozent - es sollen aber einmal 5,0 Prozent werden. Für das laufende Jahr kündigte Zalando an, in zwei weiteren europäischen Ländern an den Start zu gehen. Zudem kommen im März Kosmetikprodukte neu ins Sortiment.

