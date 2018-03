mid Groß-Gerau - Wer in der heutigen Zeit an Innenstädte denkt, hat bei der einen oder anderen wahrscheinlich eine gewaltige Dunstglocke vor Augen. Ob nun Umweltplaketten oder schrittweise eingeführte Dieselfahrverbote - die Luftqualität wird auch nach dem Richterspruch in Leipzig nicht so schnell besser, wie wir es gern hätten. Und auch wenn in naher Zukunft die Pkw immer sauberer werden, gibt es ja weitere Verkehrsteilnehmer, wie Nutzfahrzeuge, die sich im Großstadt-Stopp-and-Go-Verkehr durch ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...