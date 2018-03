FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kursrutsch an den Weltbörsen hat der Deutschen Börse im klassischen Wertpapier-Handelsgeschäft den besten Februar seit zehn Jahren beschert. Der Umsatz an den Kassamärkten sei mit 158,5 Milliarden Euro fast anderthalb mal so groß gewesen wie im gleichen Monat des Vorjahres, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag in Eschborn bei Frankfurt mit.

Anfang des Monats waren die Kurse an den Aktienmärkten rund um den Globus massiv abgerutscht, nachdem eine regelrechte Angst vor schnell steigenden Zinsen aufgekommen war. Denn je höher die Zinsen, desto attraktiver werden Anleihen gegenüber Aktien. Doch nicht nur das Handelsgeschäft war urplötzlich angesprungen, sondern auch die Nachfrage der Investoren nach Produkten zur Absicherung von Risiken - auch daran verdient die Deutsche Börse.

Noch im vergangenen Jahr hatte die Ruhe an den Finanzmärkten den Börsenbetreibern und Banken schwer zugesetzt. Ihnen entgingen in großem Umfang Gebühreneinnahmen. Die Deutsche Börse verfehlte deshalb ihr eigenes Wachstumsziel. Für das laufende Jahr erwartet der neue Börsenchef Theodor Weimer "keinen weiteren zyklischen Gegenwind". So sollen die Nettoerlöse um mindestens 5 Prozent wachsen./das/ag/jha/

