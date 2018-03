Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Roadshow #75: Über die Sanochemia-Präsentation. Auf der Boerse Social Roadshow #75 am 28.2.2018 präsentierte Dr. Klaus Gerdes, Vorstand für Marketing & Sales und Investor Relations bei Sanochemia Pharmazeutika AG den interessierten Anlegern und Medienvertretern sein Unternehmen. Dr. Gerdes stand im Anschluss an die Präsentation noch für Fragen zur Verfügung, was viele Anleger bzw. Medienvertreter nutzten, es herrschte ein ziemliches Griss um ihn. Wir langjährigen Aktionäre kennen die Sanochemia als eher beschauliches Unternehmen, wo es keine großen Überraschungen gibt, nicht positiv, nicht negativ, das Geschäft ist solide und läuft halt, wie man es von...

