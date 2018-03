Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Industrie hält robustes Wachstumstempo

Das Wachstum in der Industrie der Eurozone hat sich im Februar zum zweiten Mal in Folge abgeschwächt. Dennoch befindet sich der Sektor in einer der besten Wachstumsphasen seit 18 Jahren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) gab auf 58,6 Punkte nach, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 58,5 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Eurozone-Arbeitslosenquote stagniert bei 8,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Januar stabil entwickelt. Allerdings wurde der Vormonatswert nach unten revidiert, so dass sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf dieser Basis fortsetzte. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 8,6 Prozent. Die Quote für Dezember wurde von 8,7 auf 8,6 Prozent revidiert. Volkswirte hatten auf Basis des vorläufigen Werts eine Quote von 8,7 Prozent prognostiziert.

Deutsche Industrie von Lieferengpässen gebremst

Das Wachstum der deutschen Industrie hat sich im Februar verlangsamt, was nicht zuletzt auf enorme Lieferschwierigkeiten beruhte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 60,6 Punkte von 61,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 60,3 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung gerechnet.

Nouy: Griechenland braucht elektronische Sicherheitenverwertung

Die Chefin der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht SSM, Daniele Nouy, hat Griechenland aufgefordert, rasch eine elektronische Verwertung von Kreditsicherheiten einzuführen. Bei einer Konferenz im griechischen Delphi sagte Nouy, ein diesbezügliches, vom griechischen Parlament erlassenes Gesetz müsse endlich umgesetzt werden. Griechische Banken müssten sich stärker anstrengen, sich ihrer notleidenden Kredite zu entledigen.

CDU-Politiker Hans ist neuer Ministerpräsident im Saarland

Der CDU-Politiker Tobias Hans ist neuer Ministerpräsident des Saarlands. Der bisherige CDU-Fraktionschef wurde auf einer Sondersitzung des Landtags in Saarbrücken zum neuen Regierungschef gewählt. 40 Abgeordnete stimmten bei der geheimen Wahl für ihn, elf Parlamentarier votierten mit Nein. Hans tritt die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an, die seit Montag CDU-Generalsekretärin ist.

Geheimdienstkontrolleure warnen vor Gegenschlag nach Hacker-Attacke

Die parlamentarischen Geheimdienstkontrolleure haben die Bundesregierung vor einem elektronischen Gegenangriff als Reaktion auf die Ausspähung des Regierungsnetzwerks gewarnt. "Ich rate allen sehr von dieser Kriegsrhetorik ab", mahnte der Grünen-Digitalexperte und Mitglied des Geheimdienst-Kontrollgremiums, Konstantin von Notz, vor einer Sondersitzung. Das Problem bei Hackerangriffen sei die genaue Identifizierung der Angreifer. Deutschland solle sich viel mehr auf die Härtung der eigenen Netzwerke konzentrieren, so von Notz weiter.

Zypries: Abbau von Russland-Sanktionen nur gegen Fortschritte in Ukraine

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat Fortschritte beim Friedensprozess in der Ostukraine zur Bedingung für einen Abbau der Wirtschaftssanktionen gegen Russland gemacht. "Diese Fortschritte müssen von der russischen Seite gemacht werden", forderte Zypries auf einer deutsch-russischen Wirtschaftskonferenz in Berlin. Es sei das Ziel Deutschlands, "die Beziehungen wieder zu verbessern".

Tusk hält Zustimmung übriger EU-Staaten zu Brexit-Vertragsentwurf für "sicher"

Der von der EU vorgelegte Vertragsentwurf für den britischen EU-Austritt dürfte nach Einschätzung von EU-Ratspräsident Donald Tusk von den übrigen 27 Mitgliedstaaten angenommen werden. "Ich bin absolut sicher, dass alle wichtigen Elemente des Entwurfs von allen akzeptiert werden", sagte Tusk vor Unternehmensvertretern in Brüssel. Die EU-Staaten würden den Text in den kommenden Wochen einsehen.

Einigung auf neue Regeln gegen Lohndumping in der EU

Arbeitnehmer in der EU sollen bald besser gegen Lohndumping geschützt sein. Nach langen Verhandlungen erreichten Vertreter von Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten eine "wegweisende Einigung" für eine Reform der Entsenderichtlinie, wie EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen am Donnerstag in Brüssel sagte. Die Änderung der bisher geltenden Regeln hatte zu Spannungen zwischen östlichen und westlichen EU-Ländern geführt.

Winterwetter führt in Teilen Europas zu Chaos im Flugverkehr

Das anhaltende Winterwetter in Europa führt zunehmend zu Verkehrsproblemen: Wegen heftigen Schneefalls wurde der Flughafen Genf am Donnerstagmorgen geschlossen. Der Airport sei angesichts der herrschenden Wetterbedingungen bis auf Weiteres für den Flugverkehr gesperrt, teilte der Flughafenbetreiber mit. Passagiere seien aufgefordert, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Ihnen wurde geraten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.

Slowakische Polizei meldet Festnahmen im Zusammenhang mit Journalisten-Mord

Im Zusammenhang mit dem Mord an dem slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak hat die Polizei die Festnahme mehrerer italienischer Geschäftsmänner gemeldet. Die Namen der Männer waren auch im letzten Artikel von Kuciak über mutmaßliche Verbindungen zwischen der Regierungspartei der Slowakei zur italienischen Mafia aufgetaucht, sagte Polizeichef Tibor Gaspar.

Putin verspricht kurz vor der Präsidentschafswahl Kampf gegen Armut

Gut zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland hat Staatschef Wladimir Putin einen verstärkten Kampf gegen die Armut in der Bevölkerung angekündigt. Er wolle die "inakzeptable" Armutsquote während der kommenden sechs Jahre "mindestens halbieren", sagte Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 55,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROG: 56,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 58,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 56,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 58,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan bei 59,0

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 55,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 55,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan war 55,3

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Jan +4,7 Mrd GBP (Dez: +5,1 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Jan 67.478 (Dez: 61.692)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Jan +1,4 Mrd GBP (Dez: +1,6 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Jan PROG: +1,4 Mrd GBP

