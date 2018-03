Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die von Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geplante "Wohnraum-Offensive" von 1,5 Millionen Neubauwohnungen bis 2021 droht nach Angaben von Branchenverbänden im ersten Jahr ihr Ziel zu verfehlen. So werde es in diesem Jahr nicht gelingen, die jährliche Marke von 375.000 neu gebauten Wohnungen zu erreichen, teilte das Verbändebündnis Wohnungsbau mit. Grund sei ein Rückgang bei den Baugenehmigungen im vergangenen Jahr um nahezu 10 Prozent auf 340.000.

Insgesamt fehlten rund eine Million Wohnungen, und pro Jahr müssten 400.000 Neubauwohnungen errichtet werden, sagte der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, bei einer Pressekonferenz des Verbändebündnisses zu dem in Berlin stattfindenden 10. Wohnungsbau-Tag.

Auch wenn der Wohnungsbau 2017 mit geschätzten 300.000 Neubauwohnungen endlich wieder zugelegt habe, sei das "noch längst kein Grund zur Entwarnung", erklärte das Bündnis. Es habe keinen Abbau des Wohnraumdefizits gegeben - aber eine Netto-Zuwanderung von mindestens 450.000 Menschen.

Preise für Bauland um 170 Prozent gestiegen

Als "wesentliches Hemmnis für den Wohnungsbau" machten Wissenschaftler in einer Studie laut den Angaben einen Mangel an Bauland aus. Die Baulandpreise ließen bezahlbaren Wohnungsbau in den Ballungsräumen bereits heute nicht mehr zu, und Städte und Gemeinden wandelten zu wenig Land in Bauland um, heißt es in der Studie des Pestel-Instituts und der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Die Baulandpreise hätten sich seit 1995 um rund 170 Prozent erhöht.

Das Verbändebündnis forderte Bund, Länder und Kommunen deshalb auf, Bauland für das bezahlbare Wohnen verbilligt bereitzustellen - und das möglichst rasch. Bund, Länder und Kommunen müssten beim Wohnungsbau zudem wesentlich effektiver an einem Strang ziehen, sagte Siebenkotten. Er forderte eine "nationale Offensive Wohnungsbau", die der Bund koordinieren solle und zu der alle Ebenen beitragen müssten.

Das nach den Plänen für die große Koalition um den Baubereich erweiterte Innenministerium müsse einen eigenen Staatssekretär für Bau bekommen, und im Bundestag solle es einen eigenständigen Bauausschuss geben, verlangte zudem der Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), Hans Hartwig Loewenstein. Viele Anregungen seines Verbandes fänden sich im Koalitionsvertrag wieder, jedoch müsse es auch eine Erhöhung der steuerlichen Sofortabschreibung und "mindestens eine Verstetigung" der Mittel des Bundes geben.

