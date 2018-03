Ökosystem mit Blockchain-basiertem Identitätsmanagement behebt inhärente Mängel beim Austausch von Identitäts- und PII-Daten.

CUPERTINO, Kalifornien, USA, 01. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ShoCard (http://www.shocard.com/), ein Ökosystem mit Blockchain-basiertem Identitätsmanagement (IM), kündigte heute das bevorstehende Initial Coin Offering (ICO) für seine Kryptowährung ShoCoin (http://www.shocard.com/tokensale) (SHO) an. Die Kryptowährung bietet einen finanziellen Mechanismus für Nutzer und Serviceanbieter, damit diese sicher Transaktionen tätigen können, bei denen die Identität einer Person und andere persönliche Attribute mit weniger Aufwand genutzt werden. Dies wird dazu beitragen, den Markt für digitale Identitäten zu erweitern, um ein sichereres, am Datenschutz orientiertes Ökosystem zu schaffen, das bereits von SITA, Bank AlJazira, Creditinfo, BubbleTone und anderen verwendet wird. Diese Token sind vollständig in die ShoCard-IM-Plattform integriert und ermöglichen IM-Transaktionen durch die Kompensation von Nutzern und Serviceanbietern. ShoCoins sind derzeit über einen SAFT-Vertrag für den Vorverkauf verfügbar und werden über ShoCard Inc. ausgegeben. Der öffentliche Massenverkauf für qualifizierte Anleger soll am 16. April 2018 beginnen.

ShoCard wurde 2015 von Armin Ebrahimi gegründet, einem ehemaligen Yahoo!-Manager, der die Werbeplattform von Yahoo! mit aufgebaut hat. Es verwendet eine unveränderliche Blockchain, ein Peer-to-Peer-Public-Ledger, das Arbiter und Intermediäre umgeht und es Peers ermöglicht, Vertrauen aufzubauen und eine Identität zu verifizieren, die kryptografisch sicher ist. Mit ShoCard verbleibt die Identität einer Person auf deren Mobilgerät und wird mit einem privaten Schlüssel geschützt. ShoCard ermöglicht es seinen Nutzern zu entscheiden, welche Teile ihrer Identität sie mit wem teilen wollen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zentralisierter Datenbanken mit personenbezogenen Daten, die gehackt und zum Schaden von Einzelpersonen und Unternehmen verwendet werden können.

"Mobilgeräte, die zu einer Erweiterung unserer selbst geworden sind, erlauben es uns zusammen mit der Blockchain-Technologie, jederzeit eine verifizierbare Identifikationsmethode mit uns zu führen", sagte Armin Ebrahimi, Gründer und CEO von ShoCard. "Wir befinden uns hinsichtlich der Weiterentwicklung der Identitätstechnologie in einem entscheidenden Moment, insbesondere in Bezug auf Zugang und Kontrolle. Die Nutzer möchten so viel Kontrolle über ihre Identität haben wie möglich. Sie möchten entscheiden können, was mit wem geteilt wird, ohne sich darauf verlassen zu müssen, dass Dritte ihre Daten sicher aufbewahren. Serviceanbieter und Unternehmen müssen dieser Forderung voraus sein, um höchste Qualität bei Sicherheit und Service bieten zu können."

ShoCards führende Anleger waren Morado Ventures und AME Cloud Ventures. Die Digital Currency Group (DCG), die ausschließlich in den Blockchain-Bereich investiert, war ein früher Anleger in ShoCard und glaubt, dass Blockchain wesentlich mehr Zwecke erfüllt, als nur virtuelle Währung zu sein.

Wenn Sie mehr über ShoCard erfahren möchten, besuchen Sie https://shocard.com (https://shocard.com/). Qualifizierte Anleger, wie in Regulation D unter dem U.S. Securities Act von 1933 definiert, können während des öffentlichen Vorverkaufs, der von jetzt an bis zum Beginn des Massenverkaufs am 16. April stattfindet, unter https://shocard.com/tokensale (https://shocard.com/tokensale) mehr darüber erfahren, wie man in ShoCoins investiert.

PR-Kontakt

Amber Richards

Uproar PR

arichards@uproarpr.com

(mailto:arichards@uproarpr.com)+1 321-236-0102

