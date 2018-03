Unterföhring (ots) -



Sie möchte es noch einmal wissen: Selina aus Reichenbach im Vogtland nahm bereits im Vorjahr bei "The Voice Kids" teil, wurde allerdings nicht gebuzzert. Trotzdem gab die 14-Jährige nicht auf, musikalisch Fuß zu fassen: "Nach den Blind Auditions im letzten Jahr, hat sich mein Leben komplett verändert!" Sie machte einen großen Entwicklungssprung, der sich auch in ihrem Musikgeschmack widerspiegelt: In der letzten Staffel entpuppte sie sich noch als echter Nirvana-Fan, diesmal versucht sie mit der gefühlvollen Ballade "Hero" von Mariah Carey, die Coaches zu begeistern. Hat Selina mit empfindsamen Tönen diesmal mehr Erfolg? "The Voice Kids", am Sonntag, 4. März, 20:15 Uhr in SAT.1.



Einmal über die Themse nach Berlin



Talent Leni kommt fast 1000 Kilometer zu "The Voice Kids" angereist, um die Coaches Nena & Larissa, Max Giesinger und Mark Forster von ihrem Können zu überzeugen. Mit dem Blind Audition Song "Cry Me A River" von Ella Fitzgerald hofft Leni, ihrem Traum näher zu kommen. Dafür übt die Deutsch-Engländerin fleißig an ihrer Schule, der renommierten "Sylvia Young Theatre School", wo sie sich neben klassischen Fächern, auch dem Schauspiel und Gesang widmet. Die Fußstapfen, in die sie tritt, sind groß: Vor ihr waren nämlich schon Amy Winehouse, Leona Lewis und Rita Ora auf der Schule und sind heute echte Musikgrößen. Inspiriert von ihren Vorgängerinnen ist die 14-Jährige topmotiviert: "Die nächsten 90 Sekunden will ich meine Eltern stolz machen!"



Das sind die weiteren Talente in der vierten Blind Audition von "The Voice Kids"



Philias (12, Berlin-Charlottenburg), Lana (12, Hartburg bei Donauwörth), Joey (13, Dannenbüttel bei Wolfsburg), Sara (12, Halver bei Wuppertal), Eliza (12, Lanzenkirchen/AT), Lea (14, Göstling an der Ybbs/AT), Samuele (13, Wörsdorf bei Wiesbaden), Zlata (10, Wuppertal), Emma (14, Hard am Bodensee), Lucas (12, Essenbach bei Landshut), Tim (14, Neustadt an der Weinstraße bei Mannheim), Charlotte (13, Schildow bei Berlin).



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1.



Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite http://presse.sat1.de/TVK2018 und unter https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.



