Berlin (ots) - Der berühmte Berliner Club THE PEARL wechselt seinen Besitzer. Nach fünf Jahren ist für Promi-Paar Oksana und Daniel Kolenitchenko Schluss. Das Angebot für den High Class Club kam von einem Stammgast, der Unternehmer ist und anonym bleiben möchte. Für Familie Kolenitchenko, die bereits vor dem Angebot ihre Zukunft in Los Angeles plante, kam diese Chance genau zum richtigen Zeitpunkt. Trotzdem fällt der Abschied schwer.



"Es war einfach ein Angebot, was wir nicht ablehnen konnten" sagt Oksana Kolenitchenko, die ihren Berliner Club gerne behalten hätte. "Fünf Jahre lang haben wir alles in diesen Laden investiert und nach der Entscheidung sind viele Tränen geflossen. Der Laden läuft hervorragend, aber mein Mann will in Los Angeles ein neues THE PEARL eröffnen, da hat jetzt einfach alles gepasst"



Ein beliebter Stammgast, der anonym bleiben möchte, ergattert sich Berlins High Class Club Nummer 1, in dem schon Promis wie Justin Bieber, Neymar, Rita Ora, Leona Lewis und viele anderen Weltstars wilde Nächte erlebten.



Das gesamte Team und die Konzepte sollen erhalten bleiben, der jetzige General Manager Pawel Laszcyk wird als zukünftiger Geschäftsführer die gesamte operative Verantwortung übernehmen. Oksana möchte vor allem ihre Family Events weiterführen, da ihr diese besonders am Herzen liegen.



Investiert werden soll vermehrt in angesagte Künstler, auch eine Auffrischung des Interiors ist geplant.



Der Name THE PEARL bleibt zum einen den Berlinern erhalten wird aber auch von den Kolenitchenkos mit in die USA genommen. Mit der, in Los Angeles gegründeten, THE PEARL GROUP soll in naher Zukunft der erste Club in Los Angeles eröffnet werden. Ziel ist es das Clubkonzept unter diesem Namen international zu etablieren.



"Wir werden mit unserem Berliner Pendant immer verbunden bleiben, THE PEARL Berlin ist einfach der perfekte Club." sagt Daniel Kolenitchenko und fügt hinzu: "Der Standort Ku'damm boomt und das Clubdesign ist zeitlos, international gefeiert und mit einigen Awards ausgezeichnet. THE PEARL wird Berlin noch lange begeistern."



Für die Kolenitchenkos war es nach fünf Jahren Unternehmensaufbau einfach an der Zeit etwas Neues zu machen. Los Angeles hat sie schon immer begeistert. Der Verkauf gibt ihnen nun die Chance, sich voll und ganz auf die USA zu konzentrieren.



Derzeit ist die Heimat der Kolenitchenkos noch die deutsche Hauptstadt und nicht zuletzt wegen unterschiedlichen Drehs für diverse TV Formate werden sie Berlin auch in Zukunft häufig besuchen. Dem neuen Besitzer wollen sie dann gerne beratend zur Seite stehen und sie werden sicherlich auch gerne wieder THE PEARL besuchen, diesmal als Gast.



Gerne stehen Oksana und Daniel Kolenitchenko für Rückfragen/Interviews zur Verfügung.



