Zu beachten ist außerdem der SPD-Mitgliederentscheid zur Großen Koalition. Das Ergebnis soll am 04. März 2018 verkündet werden. Am Montag könnte es also sehr volatil im DAX werden.

Achtung: Neuer DAX-Short liegt bereit: HW9V0E

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX taucht unter 12.300 Punkte ab.

Unter 12.550 Punkten (langfristig 12.800 Punkten) ist mit einem erneuten Kursrückgang unter 12.000 Punkte zu rechnen.

Korrekturziel über 12.000 und 11.800 Punkten bei 11.500 Punkte. Außerdem noch offenes Gap bei 10.800 Punkten.

Erst über 12.800 Punkten wäre ein Richtungswechsel zu neuen Hochs möglich.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).

Sentiment

DAX (Woche 09)

Sentiment ...

