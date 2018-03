BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag wird am 14. März die neue Regierungschefin wählen. "Ja, da wird die Abstimmung über die Wahl der Kanzlerin stattfinden", erklärte Unions-Fraktionsvize Christian Hirte am Donnerstag in Berlin. Bislang war über einen Wahltermin Mitte März spekuliert worden, eine offizielle Bestätigung stand noch aus. Möglicherweise werde an diesem Tag, einem Mittwoch, auch dann die Regierungschefin gewählt, wenn die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag nicht zustimmten, sagte Hirte. Das sei aber reine Spekulation.

Hirte erklärte die geschäftsführende Regierung für durchaus handlungsfähig. Es sei zwar misslich, dass es noch keine Koalition gebe. Es sei aber nur bei ganz wenigen Themen so, dass Dinge auf die lange Bank geschoben worden seien. Beim Thema Europa allerdings habe die Union ein großes Interesse daran, mit einer eigenen Position in die Beratungen zur Neuaufstellung in Europa zu gehen, "insbesondere mit dem, was jetzt währungspolitisch an Herausforderungen für uns da ist".

Minderheitsregierung nur auf Zeit

Angesichts der Position des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sei es wichtig, "dass man die eigene Regierung mit einem Verhandlungsmandat beauftragt, dass man nachher auch eine Mehrheit im Parlament hat", sagte Hirte. "Es gebe ein nationales Interesse daran, sich international stabil aufzustellen.

"Die Welt ginge aber auch nicht unter, wenn wir bei der SPD keine Entscheidung für eine Regierung bekommen", sagte Hirte. Er sei sich eigentlich sicher, dass es im Falle eine Neins der SPD relativ schnell zur Bildung einer Minderheitsregierung kommen würde, die ihren exekutiven Aufgaben nachkommen könnte. Er glaube allerdings nicht, dass das dann "sehr lange vorhalten" würde. Eine Minderheitsregierung wäre aber auf alle Fälle nicht der Niedergang des Landes.

Einem Medienbericht zufolge will die SPD-Spitze ihre Ministerriege für eine neue Bundesregierung am 12. März bekanntgeben. Das habe die Fraktions- und designierte Parteichefin Andrea Nahles intern angekündigt, berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung.

March 01, 2018

