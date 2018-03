Lieber Leser,

der Lithiumpreis ist in den vergangenen Wochen in einem Auf und Ab unterwegs gewesen. Diese Lage ändert sich in diesen Tagen nicht. Wo es für das Alkalimetall in den nächsten Tagen hingehen wird, bleibt ungewiss. Allerdings werden die Analysten immer skeptischer, dass eine Besserung erfolgt.

Der Lithiumpreis befindet sich seit Tagen in einem Hin und Her. Dennoch waren die Analysten sich zumeist einig, dass der Kurs sich, wenn auch minimal, nach oben bewegen sollte. ... (Björn Pahlke)

