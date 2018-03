mid Saragossa - Der Touareg ist das Flaggschiff von VW. Das SUV hat sich seit seiner Einführung 2002 rund eine Million Mal verkauft. Jetzt kommt die dritte Generation auf den Markt - mit sportlicherer Optik und dynamischeren Fahreigenschaften. Und einem ganz besonderen Lichtblick.

Am 23. März lässt Volkswagen die berühmte Katze aus dem Sack und enthüllt in Peking die dritte Generation des erfolgreichen Touareg. Peking hat den Zuschlag bekommen, weil China der am stärksten wachsende Automarkt ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...