mid Groß-Gerau - Was war das für ein Aufschrei, als die neue A-Klasse aus dem Hause Mercedes-Benz vor rund fünf Jahren ihren Vorgänger ablöste. Selten zuvor fiel ein Modellwechsel so radikal aus: lang und flach statt kurz und hoch. Vom sachlichen Raumwunder zum sportlichen Designerauto. Kein Wunder also, dass die Erwartungen an den Nachfolger, der jüngst seine Weltpremiere feierte, groß waren - und sie wurden erfüllt. Schick, modern und mit den neuesten Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen ... (Global Press)

