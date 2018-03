Der weltgrößte Werbekonzern WPP erlebt den heftigsten Kurssturz seit 20 Jahren - ein harter Schlag für seinen ewigen Chef und Gründer Sir Martin Sorrell.

Man kann über Sir Martin ja sagen, was man will - um einen meist selbst-ironischen Spruch ist der Gründer und Herrscher des weltgrößten Werbekonzerns WPP nie verlegen. Nur zu gern gibt der kleingewachsene Mann, der mit seinem zig-Millionen-Gehalt Generationen von Anlegern auf die Palme trieb, den harten Hund, der er sicher auch ist. Von nichts kommt nichts.

Doch geht es um sein Geschöpf, sein Lebenswerk, den Londoner Werbe- und Kommunikationsriesen WPP, wird selbst der Schnellrechner Sorrell fast emotional. Fragt man ihn etwa - und das ist schon fast ein Ritual - wann er sich in seinem hohen Alter denn mal vom WPP-Chefsessel zurückzuziehen gedenke, schaut Sorrell einen aus seinen blauen Augen an. Schweigt kurz. Meint dann mit einem kleinen Lächeln, irgendwann werde das sicher mal der Fall sein.

Doch dann offenbart er die Verbindung zu seinem Unternehmen: Wer immer ihm nachfolge, sagt Sorrell dann, der werde es anders machen, wahrscheinlich sogar besser, denn er werde WPP nicht mehr so emotional verbunden sein wie er selbst. "Für mich", sagt Sorrell mit einem leichten Lächeln, "für mich gilt in Abwandlung, was der frühere FC Liverpool-Trainer Bill Shankley ...

Den vollständigen Artikel lesen ...