Einen Termin zum Vorstellungsgespräch zu bekommen fühlt sich großartig an, aber es ist wirklich nur der erste Schritt. Wie du dich in einem Vorstellungsgespräch verhältst, ist im allgemeinen wichtiger als dein Lebenslauf, deine Referenzen oder Irgendetwas anderes, das dein möglicher Arbeitgeber vielleicht sonst noch über dich nachgeforscht hat.



Ein Vorstellungsgespräch bietet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, dich kennen zu lernen. Dort wird bewertet, ob deine Persönlichkeit zum Unternehmen passt. Vielleicht hat der Personalmitarbeiter ja ein paar spezifische Fragen, aber im Allgemeinen ist es ein Persönlichkeitscheck - ein Test, wer du bist, was du sein könntest und wie es ist mit dir ...

