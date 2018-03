Pyrbaum (ots) - Die EVAGO Aktiengesellschaft ("EVAGO AG") und die anglo-amerikanische Checkers Safety Group, haben einen strategisch wichtigen Schritt in eine gemeinsame Zukunft beschlossen: EVAGO übernimmt nun auch die amerikanische Vermiettochter "Terraplas USA", nachdem im vergangenen Jahr bereits das UK-Mietgeschäft übernommen wurde. Gleichzeitig wird EVAGO weltweit exklusiver Vermietpartner für alle TERRAPLAS-Rasenschutzprodukte.



Terraplas verfügt als Marktführer im Bereich Bodenschutz-/Bodenabdeckungen über mehr als 27 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und ist Spezialist für komplexe Flooring-Aufgaben in Stadien und Arenen. Damit können die EVAGO-Unternehmen (Mojo Barriers, BÜMO, IEP) ihr Portfolio in diesem Bereich deutlich ausbauen, der Gesamtbestand steigt damit auf über 400.000m².



Mit Abschluss dieser Transaktion im Rahmen der letzten Tourlink Conference in Palm Springs setzt die EVAGO AG einen weiteren Meilenstein in ihrer Wachstums- und Diversifikationsstrategie und baut somit ihre Marktführerschaft im Flooring-Bereich konsequent weiter aus.



"Die Terraplas-Produkte, insbesondere Terratrak, sind einmalig auf dem Markt und ergänzen unsere bestehenden Produkte nahezu perfekt. Mit diesem strategischen Zukauf werden wir unsere Position im weltweiten Eventinfrastrukturmarkt bedeutend verstärken und damit deutliche Synergieeffekte mit unseren bestehenden Marken und Unternehmen erzielen. Ferner werden wir den Mietbestand noch einmal deutlich erhöhen, um noch flexibler auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können", so Goran Marincic, CEO EVAGO.



"Wir freuen uns, zusammen mit der EVAGO Gruppe die Marktführerschaft der Marke TERRAPLAS weiter auszubauen.", so Robert Else, CEO Checkers Group.



Über EVAGO.



Als einer der Marktführenden von Industriedienstleistungen mit Schwerpunkt im Eventinfrastrukturmarkt bietet EVAGO mit ihren Tochtergesellschaften ein breites Spektrum von Branchenlösungen. Zur Gruppe gehört unter anderem der 1978 gegründete Full-Service Dienstleister "BÜMO®", MOJO Barriers oder auch der Dry-Hire Anbieter IEP. Die Unternehmen der EVAGO-Gruppe sind mittlerweile in 17 Ländern vertreten und besitzen weltweit ein großes Netz an qualifizierten Projektleitern.



