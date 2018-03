Elmos Semiconductor AG: Neuer Vorstand für Entwicklung und Vertrieb bestellt

Dr. Jan Dienstuhl übernimmt das Ressort zum 01. Januar 2019

Dortmund, 01. März 2018: Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) hat in seiner gestrigen Sitzung Dr. Jan Dienstuhl (42) mit Wirkung zum 01. Januar 2019 als neues Vorstandsmitglied berufen. Er wird für die Bereiche Entwicklung und Vertrieb die Verantwortung übernehmen. Der derzeitige Vorstand für dieses Ressort, Dr. Peter Geiselhart (60), scheidet - wie langfristig vereinbart - zum Vertragsende am 31. Dezember 2018 aus dem Vorstand der Elmos aus.

Dr. Klaus Weyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor AG, erklärt: "Dr. Dienstuhl verfügt über langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Halbleiter- und Automobilindustrie. Diese hat er sich sowohl in seiner bisherigen Position bei Elmos als auch zuvor bei Infineon erworben. Wir freuen uns, mit dieser internen Berufung die nachhaltige positive Entwicklung der Gesellschaft weiter befördern zu können."

Dr. Dienstuhl trat im Januar 2012 in das Unternehmen als Product Line Manager ein und übernahm am 01. Oktober 2012 die Verantwortung für die Business Line "Sensors". Seine Karriere begann er bei der Infineon Technologies AG in München, wo er nach einigen Fach- und Führungspositionen Assistent des Bereichsvorstands der Automotive Division der Infineon wurde. Dr. Dienstuhl studierte und promovierte im Fach Elektrotechnik an der Universität Dortmund.

Aufsichtsrat und Vorstand danken Dr. Geiselhart schon heute für die geleisteten Beiträge zur positiven Entwicklung der Gesellschaft. Er wird die Einarbeitung von Dr. Dienstuhl federführend bis zu seinem Austritt begleiten.

Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.

