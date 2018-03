Unterföhring (ots) -



Weltweit erster Reisesender in Ultra HD HDR jetzt auch in deutscher Synchronisation // Reise- und Lifestylebeiträge aus mehr als 40 Ländern // Mit Travelxp 4k und UHD1 bietet HD+ seinen Kunden bereits zwei exklusive UHD-Angebote ohne zusätzliche Kosten



Ab sofort präsentiert Travelxp 4k sein Programm in deutscher Synchronisation exklusiv bei HD+. Der Sender wurde als Teil der UHD-Offensive von HD+ bereits im Dezember 2017 in englischer Sprache gelauncht. Nun hat HD+ das Angebot mit der deutschen Sprachvariante für die Nutzer weiter optimiert. Kunden mit HD+ Sender-Paket genießen das Angebot ohne Zusatzkosten.



Bildgewaltiges Programm rund um die Uhr



Die aufwendig recherchierten Reise- und Lifestyledokumentationen bieten den Zuschauern Einblicke in fremde Kulturen und bringen exotische Orte direkt ins Wohnzimmer. Dank ultra-scharfer Auflösung in Ultra HD und High Dynamic Range (HDR) liefert Travelxp 4k eine einzigartige Bildqualität und ein größeres Farbvolumen für eine originalgetreue Abbildung der Realität.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH: "Nach dem erfolgreichen Start von Travelxp 4k im vergangenen Dezember freuen wir uns, den Sender nun auch in deutscher Synchronisation anbieten zu können. Damit erweitern wir unser Engagement in Ultra HD und ermöglichen noch mehr Zuschauern, ein atemberaubendes TV-Erlebnis zu genießen." Bereits seit 2015 präsentiert UHD1 by HD+ exklusive Inhalte in ultra-brillanter Auflösung. Darunter zuletzt das RTL-UHD-Event "Sankt Maik" oder mit Eurosport das Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Weitere Parallel¬ausstrahlungen und Sporthighlights in Ultra HD folgen schon bald.



Empfang mit Ultra HD Fernseher und HD+



Voraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse von Travelxp 4k ist neben Sat-Empfang ein UHD-Fernseher. Wenn das UHD-TV-Gerät das von Travelxp 4k verwendete HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer das Programm zudem mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen UHD HD+ Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket. Der Sender ist auch für HD+ Kunden bei Sky zu empfangen. Weitere Informationen: https://www.hd-plus.de/travelxp



Die Empfangsparameter von Travelxp 4k: ASTRA 1KR, 19,2°Ost Frequenz: 10993,75 Mhz Modulation: DVB-S2, 8PSK, horizontal Symbolrate: 22,0 MSymb/s FEC 5/6 Zuschauer mit einem UHD HD+ Receiver oder HD+ TVkey finden Travelxp 4k auf Kanalplatz 1405.



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen frei empfangbaren HD-Angeboten sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends empfangen HD+ Kunden exklusive Inhalte aus den Bereichen Doku, Lifestyle oder Action. Zudem werden immer öfter Inhalte von Senderpartner parallel in Ultra HD auf UHD1 by Astra / HD+ gezeigt. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd



Über Travelxp 4k



Travelxp ist ein Unternehmen von Media Worldwide Limited, UK und Celebrities Management Private Limited, einer privat geführten Firma aus Indien mit Beteiligungen an Rundfunk, Werbung, Mediaberatung und weiteren Medienservices. Das Unternehmen betreibt mit seinen Partnern zehn globale Satellitensender. Weitere Informationen unter www.travelxp.tv



