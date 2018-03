Der Schweizer Telekomausrüster Ascom (ISIN: CH0011339204) will eine Dividende in Höhe von 0,45 Franken (ca. 0,39 Euro) ausschütten. Im Vorjahr wurden 0,80 Franken ausbezahlt. Die höhere Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2016 war eine Ausnahme aufgrund der Auszahlung eines Großteiles des Erlöses aus der Veräußerung der ehemaligen Division Network Testing, wie Ascom am Donnerstag mitteilte. Die Ausschüttungsquote entspricht 62,5 Prozent des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...