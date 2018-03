Lieber Leser,

die Aurora Cannabis-Aktie konnte zum Start in den neuen Monat an Wert gewinnen. Das ist ein gutes Zeichen nach den zuletzt so schwachen Wochen für das Cannabis Unternehmen. Jetzt muss Aurora dennoch versuchen weiter zuzulegen, denn die Konkurrenz schläft nicht.

Wie auch andere Cannabis Unternehmen konnte Aurora Cannabis seinen Wert deutlich steigern. Zum Start in den ersten Handelstag im März legte die Aktie um satte 30 Cent zu. Das ist eine deutliche Steigerung für ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...