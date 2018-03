Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate seien durch vernünftige Investitionen in das Gewinnwachstum beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig drückten die Ausgaben zwar auf die Profitabilität des Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie, allerdings sollte SAF-Holland dadurch auch seinen Marktanteil in China und Nordamerika erhöhen können./la/ag Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0083 2018-03-01/14:42

ISIN: LU0307018795