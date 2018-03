Bei der Muttergesellschaft von Pocco wurde der Handel mit Vorzugsaktien und bestimmten Anleihen ausgesetzt. Ein weiterer Schritt in der Steinhoff-Krise.

Südafrikas Börse hat wegen nicht fristgerecht vorgelegter Bilanzen den Handel mit Vorzugsaktien und bestimmten Anleihen der Poco-Mutter Steinhoff ausgesetzt. Die primär in Deutschland gelisteten Aktien von Steinhoff International können an der Börse Johannesburg aber weiter gehandelt werden, erklärte der Börsenbetreiber JSE am Donnerstag. Steinhoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...