Allianz - Fehlendes Kaufinteresse nach vorläufigen Zahlen

Der Versicherungskonzern Allianz SE zählt zu den Schwergewichten im deutschen Leitindex DAX. Noch im Januar markierte die Allianz-Aktie ein neues Allzeithoch, musste im Anschluss aber deutlich Federn lassen. Die Mitte Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen, vor allen Dingen aber der Ausblick, lockten keine neuen Käufergruppen an.

Dividende über Erwartungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 hat die Allianz einen Gesamtumsatz von 126,1 Mrd. EUR erzielt, was einem Zuwachs von rund 3% entspricht. Das operative Ergebnis legte leicht zu um 0,4% auf 11,1 Mrd. EUR. Beide Kennzahlen fielen im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Zu dem soliden Ergebnis trugen vorrangig das Asset Management und das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft bei. Im Schaden- und Unfallgeschäft ging das operative Ergebnis dagegen um 7,5% zurück. Hier schlugen sich vorrangig hohe Schadenansprüche aus Naturkatastrophen im Jahr 2017 nieder. Deutlich über der Prognose der Experten fiel dagegen die Dividende aus. Für 2017 will die Allianz 8,00 EUR je Aktie ausschütten, was auf Basis der aktuellen Kurse einer Dividendenrendite von 4,2% entspricht.

Enttäuscht zeigten sich viele Marktbeobachter über den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. So stellte der neue Finanzvorstand Giulio Terzariol erneut ein stabiles operatives Ergebnis von 11,1 Mrd. EUR in Aussicht mit einer Schwankungsbreite von einer halben Milliarde EUR nach oben wie nach unten. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Daher reduzierten einige Experten im Nachgang ihre Gewinnprognosen. Aktuell wird für 2018 im Schnitt ein EBIT von 11,53 Mrd. EUR und ein Umsatz von 122,43 Mrd. EUR erwartet. Die Dividende könnte weiter auf 8,70 EUR steigen.

Standardinvestment für Dividendenjäger

Nimmt man diese Erwartungen als Basis, ergibt sich für die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau ein KGV von 11 und eine prognostizierbare Dividendenrendite von 4,6%. Damit liegt der Titel bewertungstechnisch unter dem Durchschnitt des DAX, ist also als günstig anzusehen. Die Dividendenrendite liegt dagegen deutlich über der des DAX. Die Aktie ist damit ein klassischer Dividendenplay.

Charttechnischer Ausblick: Allianz



Widerstandsmarken: 195,00/201,50/206,85 EUR

Unterstützungsmarken: 188,00/187,30/181,90 EUR

Das Chartbild der Aktie der Allianz hat sich mit dem starken Rücksetzer im Februar deutlich eingetrübt. Im Zuge des jüngsten Erholungsversuchs blieb der Titel im Bereich des EMA50 bei 195 EUR hängen. Kurzfristig rückt nun erneut der EMA200 bei 188 EUR in den Fokus. Knapp darunter notiert bei 187,30 EUR eine Unterstützung. Werden beide Marken unterboten, steigt die Gefahr eines Durchrutschens auf das bisherige Jahrestief bei 181,90 EUR. Noch tiefere Kurse würden sogar eine scharfe Korrektur auf das langfristige Unterstützungsniveau bei 180,15 EUR ermöglichen. Steigt der DAX-Titel dagegen über 195 EUR, läge das erste Erholungsziel bei 201,50 EUR. Über dem Mehrjahreshoch bei 206,85 EUR würde der langfristige Aufwärtstrend eine Bestätigung erfahren.

Allianz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2017 - 01.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Allianz in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.08.2015 - 01.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

