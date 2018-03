(Zusammenfassung) Zürich (awp) - Nach dem Absturz im Vorjahr in die tiefroten Zahlen hat Ascom im 2017 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Im laufenden Jahr will der Technologiekonzern das Wachstum etwas beschleunigen. Um wieviel hängt davon ab, wie stark sich Ascom in Nordamerika verbessern kann. Dort hatte Ascom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...