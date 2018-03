WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in den USA entwickelt sich immer besser. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Mit 210 000 Anträgen wurde das geringste Niveau seit Ende 1969 erreicht. Im Wochenvergleich ergibt sich ein Rückgang um 10 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Analysten hatten mit 225 000 Anträgen gerechnet. Der Vormonatswert wurde leicht von 222 000 auf 220 000 Anträge nach unten revidiert.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 5000 auf 220 500. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. /jkr/bgf/

