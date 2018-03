Eigentlich hatte die Bundesregierung ein Fort Knox gebaut, dass alle Cyberangriffe abwehrt. Doch jetzt haben Hacker das Regierungsnetz geknackt. Wie die Hacker vorgehen und die Sicherheitsbehörden sie bekämpfen.

Wie konnten die Hacker in das Regierungsnetz eindringen?

Das Netz der Bundesregierung ist das am besten gesicherte in Deutschland. Die Aufgabe, den Informationsverbund Bonn-Berlin (IVBB) zu schützen, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) selbst übernommen. Der IVBB ist eigentlich so konstruiert, dass niemand unentdeckt eindringen kann. Denn es gibt nur ganz wenige und zudem besonders kontrollierte Übergänge ins öffentliche Internet. Außerdem entwickelte das BSI eine eigene Sicherheitsarchitektur mit speziell von deutschen Spezialanbietern entwickelten Verschlüsselungstechniken, deren Einsatz die Behörde auch besonders gefährdeten Unternehmen empfiehlt. So hat zum Beispiel jedes Ministerium einen eigenen Schutzbereich mit nochmaligen Kontrollen an den Netzübergängen. Wenn es den Hackern also gelingt, in die IT-Systeme des Auswärtigen Amtes einzudringen, dann müssen sie gleich mehrere Hürden überwinden. Das hat die Hackergruppe APT28 offenbar geschafft.

Warum ist ausgerechnet das Auswärtige Amt das Ziel des Angriffs?

Nach bisher vorliegenden Informationen ist vor allem das Auswärtige Amt betroffen. Dass muss aber nicht unbedingt heißen, dass es auch das Ziel der Angreifer war. Denn das Auswärtige Amt ist natürlich auch das ideale Sprungbrett, um ins Kanzleramt einzudringen. Fest steht aber: Das Bundesaußenministerium ist leichter angreifbar als andere Ministerien. Denn auch die Botschaften in aller Welt sind mit Berlin über besonders gesicherte Leitungen verbunden.

