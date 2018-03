Mainz (ots) - Samstag, 3. März 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Vor den Paralympics Moderation: Sandra Olbrich



Vivian Hösch freut sich auf die Winterspiele in Süd-Korea. Zusammen mit ihrem Begleitläufer hat sich die blinde Biathletin qualifiziert. Sie träumt von einer Medaille. "Menschen - das Magazin" hat die 27-Jährige beim Training vor den Paralympics begleitet. Vorgestellt wird auch die Nationalmannschaft im Curling. Das Team ist zum zweiten Mal dabei und geht in Pyeongchang auf Medaillenkurs.



Samstag, 3. März 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Von wegen Frühling - Der Norden zittert weiter Verteilungskampf bei den Tafeln - Nur mit deutschem Pass? Schicksalstage der Sozialdemokraten - Jede Stimme zählt Hammer der Woche - Keine Info an Limburger Infosäulen



Sonntag, 4. März 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Die Pflege von alten Menschen ist ein großes Thema, nicht nur in Deutschland. Der Grund dafür ist, dass wir immer älter werden und dass der Anteil der Älteren überproportional hoch ist. Die Sendung stellt sich der Frage: Wie kann Pflege geleistet werden? Sie sucht nach konstruktiven Pflege-Modellen. Die Sendung zeigt unter anderem, wie hilfreich Technik und Roboter bei der Pflege sein können.



Sonntag, 4. März 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 25. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Leichtathletik: Hallenmeisterschaften - Zusammenfassung aus Birmingham Volleyball: Pokal-Finale der Herren - Friedrichshafen - Bühl



