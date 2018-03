Liebe Trader,

Die Zalando-Aktie befindet sich übergeordnet nun schon seit Mitte 2016 in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kursverlauf schoss zeitweise sprichwörtlich nach oben, bis eine Korrekturbewegung das Wertpapier wieder beruhigt und in eine Stabilisierungsphase gezwungen hat. Doch auch die darauffolgende Aufwärtsbewegung kam noch gewaltiger daher und markierte ein neues Jahreshoch in 2017 bei 45,58 Euro. Darauf folgend ist der Chart wieder etwas gesunken, prallte an der unteren Trendlinie ab und sprudelte anschließend in einer engen Kursbewegung weiter nach oben. Der Trend wurde im November zwar für 5 Tage zur Unterseite verlassen, konnte sich aber rasch wieder aufbauen und hat bereits im Januar 2018 ein Jahreshoch bei 49,90 Euro erarbeitet. Dieser Hochpunkt bildete gleichzeitig den Kopf einer potenziellen SKS-Formation, die sich über die letzten 3 Monate aufgebaut hat. Laut aktuellen Medienberichten konnte Zalando zwar eine Umsatzsteigerung im letzten Quartal erzielen, aber eine SKS-Formation spricht fast immer für eine Trendwende - zumindest nach Regeln der Charttechnik. Diese Formation ist eine der bekanntesten Chartformation und lässt erst Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf der Aktie zu, sobald die Nackenlinie durchbrochen wird. In diesem Fall steht Zalando auf Messers Schneide!

Short-Chance:

Die Wahrscheinlichkeit auf rentable Short-Positionen ist am Donnerstag merklich gestiegen. Wir gehen von Kurszielen weit unter 44,00 Euro aus. Setzt die Zalando-Aktie per Tagesschlusskurs unter dieses Niveau zurück, könnte die SKS-Formation weiteres Korrekturpotenzial in die Richtung des EMA 200 bei aktuell 42,78 Euro freisetzen. Darunter werden weitere Abgaben im Wertpapier bis auf die Novemberzwischentiefs bei 39,25 Euro erwartet und eignen sich sehr schön für den Aufbau von Short-Positionen. Eine Verlustbegrenzung ist noch über der 50-Tage-Durchschnittslinie bei 45,85 Euro, anzusetzen. Erst ein Anstieg darüber würde möglicherweise zu einem Kurslückenschluss führen. Über dieses Niveau hinaus könnten die Bullen stark genug werden, um die Zwischenhochs aus Ende Februar bei 48,15 Euro zu erreichen. Jedoch macht die dort verlaufende Trendlinie noch höhere Kursnotierungen nur schwer umsetzbar!

Einstieg per Stop-Sell-Order: 43,80 Euro

Kursziel: 42,78 / 39,25 Euro

Stopp: > 45,85 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,05 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 44,20 Euro; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

