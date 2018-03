Hamburg (ots) - Die Münchner "Abendzeitung", seit 2014 im Besitz des engagierten Verlegers Prof. Dr. Martin Balle, expandiert in ihrem Jubiläumsjahr. Heute, am 1. März, ist eine eigene "Abendzeitung" in Landshut erschienen - die gibt es nicht nur online, sondern ganz klassisch von Montag bis Samstag auf Papier. Die neue Zeitung soll sich schon mit einer kleinen Auflage rechnen. Chefredakteur der "Abendzeitung" ist Michael Schilling, "AZ"-Lokalchefin Landshut ist Claudia Hagn.



